مركز براعم التحدي بالجوف ينظم دورة لإعداد أخصائيات النطق

نظم مركز براعم التحدي للرعاية النهارية في وقتٍ سابق من هذا الشهر دورة تدريبية لإعدادأخصائيات النطق لمدة ٧٠ساعة تدريبية عملية و نظرية و تستهدف أخصائيات التربية الخاصة في المنطقة .

و تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تسعى إلى تطوير و تنمية مهارات العاملات في برامج التربية الخاصة بالمنطقة و تأهيلهن للعمل كأخصائيات نطق وفق إشتراطات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

بدأت الدورة بالتعريف بمفهوم التخاطب و النطق و مستويات أمراض التخاطب و الأعراض الجانبية لكل مرض ، كما ناقشت الدورة عددًا من المحاور التربوية من خلال التدريب على أمراض التخاطب و كيفية علاجها ، و التعرف على منهج بيكس و و التدريب العملي عليه و مناقشة أهم سلبياته و ايجابياته .كما تعرفت المتدربات على التعرف على أدوات التشخيص مثل مقياس كارس و إختبار اللغة وإختبار النطق بالإضافة إلى برنامج زراعة القوقعة الخاص بالأطفال ضعاف السمع وكيفية التدريب عليه .

يذكر بأن المركز كان قد أعلن عن إتاحة الفرصة لعشرة متدربات متميزات في هذه الدورة من العمل في برنامج عيش الصيف مع براعم التحدي و الذي سوف ينطلق في الثامن من شهر شوال لعام 1438 هـ و الذي يهدف بدوره لتقديم أفضل خدمة متخصصة في علاج النطق والتخاطب في المنطقة من خلال تأهيل وتدريب صيفي مجاني يقدم جميع الخدمات المتخصصة ولمدة شهرين تحت إشراف عددًا من الكوادر الفنية المتميزة و المتخصصة