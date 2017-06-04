 مصادر صحفية: تعرض وزير الدفاع القطري لمحاولة اغتيال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

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مصادر صحفية: تعرض وزير الدفاع القطري لمحاولة اغتيال

مصادر صحفية: تعرض وزير الدفاع القطري لمحاولة اغتيال
المناطق- الرياض

كشفت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، خالد العطية، نجا من محاولة اغتيال تعرض لها خلال الساعات الماضية.
ونقل عن تلك المصادر، قولها إن العطية “أصبح خلال الفترة الأخيرة مستهدفا من أكثر من جهة داخل قطر، في وقت تعانى فيه القيادات داخل الدولة من تخبط شديد جراء الأزمة التى تتفاقم مع الخليج”.
ونقلت المصادر عن مراقبين قولهم إن “العطية تم تحميله مسؤولية تسريب تصريحات الأمير تميم بن حمد المسيئة لدول الخليج”.
ونقلت تلك المصادر الصحفية عن ما وصفته بـ”المصادر المطلعة”  إن “العطية تعرض لمحاولة اغتيال خلال الساعات الـ24 الماضية، وإنه يتعرض منذ اندلاع الأزمة مع الخليج لضغوط داخلية كبرى، خاصة من قبل الأسرة الحاكمة”.

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