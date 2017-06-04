 بالفيديو.. الشيخ الحذيفي يصحح لإبنه أحمد في صلاة التراويح بالمسجد النبوي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

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بالفيديو.. الشيخ الحذيفي يصحح لإبنه أحمد في صلاة التراويح بالمسجد النبوي

المناطق- الرياض

تناقل رواد المواقع مقطع فيديو للشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي يظهر فيه تصحيح الاب ‏لابنه المعين حديثاً لإمامة المصلين في صلاة الترويح بالمسجد النبوي الشيخ الدكتور أحمد وذلك في تراويح ليلة الخامس ⁧‫من رمضان‬⁩ بالمسجد النبوي.

الجدير بالذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، اعلنت تكليف الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي، نجل الشيخ علي الحذيفي، بإمامة المصلين في صلاة التراويح في المسجد النبوي لشهر رمضان المبارك.

وأوضحت الرئاسة، في بيان لها، أن نجل الحذيفي سيؤم المصلين في التسليمات الخمس الأولى، فيما يؤم المصلين الشيخ عبدالمحسن بن محمد القاسم، في التسليمات الخمس الأخيرة مع الشفع والوتر.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، أعلنت الجمعة 26 مايو 2017 المتمم لشهر شعبان، جدول إمامة المصلين في الحرمين الشريفين لشهر رمضان٬ والذي تأكد فيه غياب الشيخ علي الحذيفي عن الإمامة.

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