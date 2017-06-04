دراسة: شواية الفحم ترفع من خطر التسمم بأول أكسيد الكربون

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون، أن الفحم المستخدم فى الشواء يرفع من خطر الإصابة بتسمم أول أكسيد الكربون “كو”.

ووفقاً لموقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، كشفت الدراسة الاستقصائية أن الناس يدركون مخاطر أخرى مثل التسمم الغذائى والحروق وسلامة الاطفال وحرائق الحدائق والحوادث الخارقة لكنهم لا يدركون خطر الابخرة القاتلة التى تنبعث من الفحم.

ومن المثير أن البريطانيين قلقون بشأن الأضرار المحتملة التى قد تصيب نباتات الحديقة الخاصة بهم الناجمة عن الشواء لكنهم لا يدركون أنها خطرة عليهم أيضاً.

وأشار الباحثون إلى أن استخدام الشواء فى الداخل أو فى خيمة يمكن أن يكون قاتل مقارنة بالأماكن المفتوحة.

وقال “جوناثان صموئيل”، أستاذ الصدر والأمراض الرئوية، أن كثير من الناس لا يدركون أن الفحم تنبعث منه أول أكسيد الكربون الخطير، لذلك يجب الشواء فى الهواء الطلق.

يذكر أن غاز أول اكسيد الكربون المعروف باسم “القاتل الصامت”، ليس له لون، طعم أو رائحة ويمكن أن يكون له عواقب وخيمة، ومن أعراضه ضيق التنفس، والصداع، والغثيان، والدوخة، والانهيار وفقدان الوعي.