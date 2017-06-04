 لخريجي الثانوية العامة.. “سابك” تفتح التسجيل في برنامج الابتعاث الداخلي و الخارجي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

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لخريجي الثانوية العامة.. “سابك” تفتح التسجيل في برنامج الابتعاث الداخلي و الخارجي

لخريجي الثانوية العامة.. “سابك” تفتح التسجيل في برنامج الابتعاث الداخلي و الخارجي

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن فتح باب القبول في برنامج الابتعاث الداخلي والخارجي لخريجي الثانوية العامة، يهدف البرنامج إلى استقطاب الطلاب السعوديين المتميزين الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية داخل السعودية أو خارجها، ضمن التخصصات التي تحددها الشركة وفي طليعتها التخصصات العلمية والهندسية.

فيما اشترطت الشركة على المتقدم للبعثة:

– أن يكون سعودي الجنسية.
– أن يكون خريج ثانوية عامة أو ثانوية نظام مقررات لعام (1437-1438هـ) قسم العلوم الطبيعية أو ما يعادلها من شهادات الثانوية المقدمة بلغات أجنبية.
– ألا يزيد عمر المتقدم عن 20 سنة هجرية.
– الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن 90% في الثانوية العامة.
– الحصول على درجة لا تقل عن (80) في كل من الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغة الإنجليزية.
– الحصول على درجة لا تقل عن (80) في اختبار القدرات العامة.
– الحصول على درجة لا تقل عن (85) في الاختبار التحصيلي للكليات العلمية (غير مطلوبة عند تعبئة نموذج التسجيل).
– إجتياز المقابلة الشخصية والفحوص الطبية اللازمة.

وأوضحت الشركة أن مزايا برنامج الابتعاث تتمثل في:

– تغطية تكاليف الدراسة.
– مكافأة شهرية.
– بدل سكن.
– بدل مراجع وكتب وطباعة تقارير.
– تأمين طبي.
– تذاكر إركاب سنوية.
– مكافآت للمتفوقين.

وأشارت إلى أن التقديم عن طريق الرابط من الاحد القادم 1438/9/9هـ (الموافق 4 يونيو 2017م) الساعة التاسعة صباحاً، حتى يوم الأحد 1438/9/16هـ (الموافق 11 يونيو 2017م) الساعة الثانية ظهراً، علماً بأنه لا يسمح بالتسجيل في برنامج الابتعاث إلا مرة واحدة فقط، ويمكن للمتقدم متابعة حالة الطلب عن طريق موقع البرنامج.

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