 “المطلق” للمواطنين: لهذا السبب لا ينبغي التحذير من برامج وزارة الإسكان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

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“المطلق” للمواطنين: لهذا السبب لا ينبغي التحذير من برامج وزارة الإسكان

“المطلق” للمواطنين: لهذا السبب لا ينبغي التحذير من برامج وزارة الإسكان
المناطق - الرياض

أكد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله المطلق أن برامج ومشروعات وزارة الإسكان المعمول بها حاليا وما تمخض عنها من منتجات قد درست وأجيزت من لجان شرعية ومن الهيئات الشرعية في البنوك المحلية وأمرها واضح تماما ويجب شرح ذلك للناس ليستفيدوا منها.

جاء ذلك في معرض رد على سؤال لأحد المتصلين على برنامج (فتاوى) الذي تعرضه القناة السعودية خلال شهر رمضان المبارك.

وقال : يجب ألا يقف أحد أمام استفادة الناس من منتجات وزارة الإسكان في البنوك والمؤسسات التحويلية ولا ينبغي تحذيرهم من برامج وزارة الإسكان مع البنوك المحلية لأنها نافعة لهم وفيها خير لهم.

ودعا في ذلك السياق طلبة العلم والمتخصصين الذين لم يدرسوا هذه المسائل إلى الاطلاع عليها بتمعن ودراسة كيف تمت الموافقة عليها شرعا لكي يشرحوا ذلك للناس، ويبينوا فائدتها لهم بوصفها من البرامج النافعة الخيرة وتمثل تأمينا لمستقبل الكثيرين منهم ولأسرهم.

وأهاب بالجميع التعاون على دعم مثل هذه المشروعات التنموية التي فيها خير للناس وأنه إذا وجد ما يستوجب الدراسة الرفع بذلك إلى وزارة الإسكان لأن لديها خبراء ومستشارون مكلفون بدراسة أي مقترح ودراسة تقدم للوزارة بخصوص مشروعاتها بشكل دقيق.

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