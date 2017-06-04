إعلان الحرب على “سناب شات”.. بـ”تالك”

أصدر موقع “فيسبوك” تطبيق “تالك” الخاص بالتراسل الفوري للمراهقين الذين تبلغ أعمارهم 13 عاما وما فوق في خطوة صريحة لمنافسة تطبيق “سناب شات”.

وبحسب ما ذكرت “سكاي نيوز” نقلا عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن التطبيق يقطع الطريق على سناب شات خاصة بعدما اكتشف مسؤولو فيسبوك أن عددا من المراهقين يلجؤون إلى “سناب شات” بسبب عدم بلوغهم السن القانوني لولوج فيسبوك.

وذكرت الصحيفة أن “تالك” سيسمح للآباء بمراقبة أبنائهم ومعرفة الأشخاص الذين يتواصلون معهم وهي الفكرة التي قد تردع بعض الأطفال من استخدام التطبيق.

وأضافت “هناك بعض الآباء الذين يمنعون أبناءهم من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لأنهم غير قادرين على فرض رقابتهم عليهم في هذه الشبكات الافتراضية”.

وأردفت “هذا التطبيق قد يغير قرار هؤلاء الآباء بسبب توفرهم على إمكانية متابعة ومعرفة كل خطوات أطفالهم في التطبيق”.