 المخلوع يهدد الحوثي بإنهاء تحالفه معه وتحوله إلى المعارضة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

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المخلوع يهدد الحوثي بإنهاء تحالفه معه وتحوله إلى المعارضة

المخلوع يهدد الحوثي بإنهاء تحالفه معه وتحوله إلى المعارضة
المناطق - وكالات

هدد حزب المؤتمر الشعبي العام جناح المخلوع علي عبدالله صالح بالانسحاب من الحكومة الانقلابية، وإنهاء تحالفه مع ميليشيات الحوثي إذا لم يتم حل ما يسمى باللجان الثورية للانقلابيين.

وطالبت الأمانة العامة للحزب بتنفيذ كل الاتفاقيات بين الطرفين، وفي مقدمتها حل اللجان الثورية وسحبها من كافة المؤسسات وتسليم كل العهد التي بحوزتها.

واعتبرت الامانة أن عدم تنفيذ ذلك سيؤدي إلى انسحاب المؤتمر وتحوله إلى المعارضة في ظل استقواء ميليشيات الحوثي باللجان الثورية لفرض هيمنة طرف واحد على السلطة.

واقدمت ميليشيات الحوثي مؤخرا على قمع تظاهرة لأنصار المخلوع صالح وسط صنعاء وتفريقها بالهراوت واعتقال العشرات

المتظاهرون كانوا يطالبون برحيل أعضاء جماعة الحوثي الفاسدين وعزلهم من الوظائف.

كما هاجم وزير التجارة في حكومة الانقلابيين، عبده بشر، ميليشيات الحوثي ودعا الى الغاء اللجان الثورية والشعبية التابعة لها.

واتهم عادل الشجاع، القيادي في حزب المخلوع صالح، ميليشيات الحوثي باستهداف منظمات المجتمع المدني وممارسة الارهاب في السجون

وردت ميليشيات الحوثي ردت بمنع طباعة صحيفة “الميثاق” الناطقة باسم حزب صالح ووجهت الاتهام إلى المخلوع صالح بالوقوف وراء اغتيال احد قادته في محافظة ذمار.

وفي إطار ردهم، أطاح الحوثيون بالقيادي يوسف الفيشي على خلفية اتهامات وجهت له بالولاء للمخلوع صالح.

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