 ما الذي تخطط إيران له حاليا في دول الخليج ؟! إليك هذا التقرير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

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ما الذي تخطط إيران له حاليا في دول الخليج ؟! إليك هذا التقرير

ما الذي تخطط إيران له حاليا في دول الخليج ؟! إليك هذا التقرير
المناطق - وكالات

نقلت قناة “العربية” عن تقرير أمريكي، أنه رغم فشل إيران في اليمن، لا تزال تخطط لتطويق شبه الجزيرة العربية عبر دعمها للميليشيات المتمردة الموالية لها، بهدف زعزعة استقرار أنظمة الحكم في دول الخليج.

وقال التقرير الذي نشر على موقع “وور إن ذي روكس” إن عناصر الحرس الثوري و حزب الله الموجودة في اليمن تقوم بتدريب مقاتلي الحوثي، كما أنها هي من يقوم بنقل وتركيب وصيانة منصات إطلاق الصواريخ.

لم يعد سراً استخباراتياً أن طهران تخطط عبر استراتيجية “الإخلال بالأمن” لتطويق شبه الجزيرة العربية عبر دعم الميليشيات الموالية لها بالسلاح، والهدف: أن تحل محل الأنظمة السنية في المنطقة.

وفي8 مارس عام 2015 أعلن قيادي في ميليشيات حزب الله مقتل 8 من مقاتلي الميليشيات في اليمن، وبعد 3 أسابيع من ذلك التاريخ، قبضت عناصر قبلية مناهضة للحوثي على 3 من ضباط الحرس الثوري الإيراني، ومستشار من حزب الله، يقاتلون جنباً إلى جنب مع ميليشيات الحوثي في المحافظتين الجنوبية والشرقية من عدن وشبوة.

ورغم سلسلة الضربات الجوية التي قتلت ما لا يقل عن 44 عنصراً من الحرس الثوري وحزب الله في اليمن، في العامين الأخيرين، إلا أن طهران لا تفتأ تنكر أي تواجد لها في اليمن، وكأن كل هذا العتاد والتمويل، أمطرت به السماء !

 

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