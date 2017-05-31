مقتل 6 أشخاص و 3 مهاجمين في اعتداءات لندن.. وإصابة العشرات

قتل 6 أشخاص وأصيب 48 آخرون، بعد أن قاد مهاجمون شاحنة صغيرة مسرعة، ودهسوا المارة على جسر لندن قبل أن يطعنوا أناساً آخرين في منطقة بورو ماركت المجاورة، السبت.

وروت شاهدة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أنها رأت شاحنة خفيفة من نوع فان بيضاء اللون تدهس المارة، يقودها رجل كان يسير “بسرعة نحو 50 ميلاً (80 كلم) في الساعة”، مشيرة إلى أن السيارة أصابت 5 إلى 6 أشخاص.

كما أردفت أنه يتم علاج 5 أشخاص أصيبوا في الحادث، بعد أن صعدت السيارة إلى الرصيف وصدمتهم، مضيفة أنها شاهدت رجلاً عاري الصدر ومصفد اليدين، وقد أمسكت به الشرطة.

وشهدت منطقة بورو ماركت هي الأخرى اعتداءً إرهابياً بعد أن انتقل المهاجمون الثلاثة، بحسب الشرطة، إليها وقاموا بعمليات طعن عدة في مطعم هناك قبل أن تحاصرهم الشرطة في المنطقة وتقتلهم.

من جانبها، أعلنت هيئة إسعاف لندن أنها نقلت 48 مصاباً للمستشفيات في مختلف أنحاء العاصمة البريطانية.

وقال مساعد مدير عمليات هيئة إسعاف لندن، بيتر رودس، في بيان الأحد: “نقلنا 48 مصاباً لخمسة مستشفيات في أنحاء لندن، وعالجنا عدداً من الجرحى بإصابات طفيفة في الموقع”.

وأغلقت هيئة النقل محطة جسر لندن بناء على طلب الشرطة، ونصحت الأخيرة السكان بالابتعاد عن منطقة الجسر.

ووصفت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الأحداث التي وقعت في لندن بأنها “عمل إرهابي محتمل”.

وقالت ماي في بيان “بعد متابعة تقارير الشرطة والمسؤولين الأمنيين، أستطيع أن أؤكد أنه يتم التعامل مع الأحداث المروعة في لندن على أنها عمل إرهابي محتمل”.

إلى ذلك أفاد البيت الأبيض أن فريق الأمن القومي للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أطلعه على حادث جسر لندن في بريطانيا، وطالب ترمب الأميركيين بالحذر ودعاهم إلى رفع مستوى حظر السفر.