 حالة الطقس المتوقعة اليوم في المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

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حالة الطقس المتوقعة اليوم في المملكة

حالة الطقس المتوقعة اليوم في المملكة
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية ،الرياض ،نجران ،القصيم ،حائل والمدينة المنورة).
كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

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