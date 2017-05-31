“الزعاق”: انتهاء الحر الناعم وبدء “اللاهب”.. وهبوب رياح مشوبة بالسموم خلال أيام

أعلن المختص في شؤون الأرصاد والفلك الدكتور خالد الزعاق، عن دخول مناطق المملكة منذ أمس السبت موسم (مربعانية القيظ)، والذي يُعد مرحلة الحر اللاهب، حيث تصل الشمس فيه إلى أعلى ميل شمالاً.

وقال الزعاق في تدوينات عبر حسابه بـ(تويتر)، إنّ أمس السبت هو أول أيام مربعانية القيظ، ومدتها 40 يوماً، وتعني انتهاء موسم سقوط الأمطار بمعظم مناطق المملكة عدا المنطقة الجنوبية والشريط الممتد من الطائف حتى عسير، مُبيّناً أن تلك الفترة سينتقل فيها مناخ المملكة من الحر الناعم إلى مرحلة الحر اللاهب.

وبيّن أن دخول موسم مربعانية القيظ يعني أن فصل الصيف الحار قد دخل بالفعل، بحيث تشهد المملكة خلال الأيام المقبلة هبوب رياح شمالية غربية مشوبة بالسموم غير رتيبة في أول موسمها، مع كثرة الزوابع الترابية، ثمّ تمتاز بالرتابة حيث تهب الرياح مع طلوع الشمس ويشتد عصفها بالتدريج، مع اشتداد الحرارة وتهدأ مع غياب الشمس ويترسب الغبار على الأشياء.

وذكر الزعاق، أن المسطحات المائية في البحار تُخزّن الحرارة من الشمس في أول المربعانية، وفي نهايتها تبدأ تصدير الرطوبة في الأجواء، وينعدم الظل في منتصف الموسم وتتعامد أشعة الشمس، لافتاً إلى أن باكستان وعمان ستكونان أكثر المناطق حرارة عالمياً في بداية الموسم، فيما تكون العراق والكويت والمملكة الأشد حرارة عالمياً مع نهايته.