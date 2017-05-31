 النظام الإيراني يغلق مسجد للسنة في “يافت آباد”.. وجماعة الإخوان الإيرانية تدعم إغلاقه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

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النظام الإيراني يغلق مسجد للسنة في “يافت آباد”.. وجماعة الإخوان الإيرانية تدعم إغلاقه

النظام الإيراني يغلق مسجد للسنة في “يافت آباد”.. وجماعة الإخوان الإيرانية تدعم إغلاقه
المناطق-يوسف المطيري

هاجمت سلطات النظام الإيراني يوم الخميس الماضي، أحد مساجد أهل السنة في مديرية “يافت آباد” التابعة للعاصمة الإيرانية طهران، وأغلقت المسجد وقامت باعتقال إمام المسجد وعدد من القراء إضافة لعدد أخر من المصلين.

ولم تكتفي تلك السلطات القمعية، بهذا الحد بل تجاوزت إلى الاعتداء على المصلين الذين تجمعوا في المسجد لأداء صلاة التراويح، والذي بلغ عددهم أكثر من “1000” مصلي، ووجهوا لهم مختلف أنواع الإهانات.

المؤسف أنه بعد إغلاق المسجد خرج المدعو “أحمد هاشمي” أحد أعضاء جماعة الاخوان المسلمين في إيران والتي يطلق عليها في إيران “جماعة الدعوة والإصلاح الإيرانية”، ليدافع عن قيام السلطات الإيرانية بإغلاق المسجد والزعم بأن من أغلقه عدد من المتطرفين.

وأضاف هاشمي زاعماً أن رجلا متطرفا من رجال الدين الشيعي ترفقة مجموعة من القوات “البسيج” هاجموا المسجد وهددوا بإغلاقه.

وحول هذا الإدعاء أكد عدد من المراقبين أن من لديه اطلاع موجز عن هيكلة النظام الايراني لا يقول هذا الكلام السخيف لأن الجميع يعلم أن إيران تحكمها مجموعة من اللجان والمليشيات التابعة للحرس الثوري وأن من يدعي بأن هذه الجرائم خارجة عن سيطرة النظام فهو يبرر لها.

وأضاف المراقبون أن جماعة الاخوان الإيرانية التي تأسس مع ظهور الثورة الإيرانية، كانت لهم مواقف داعمة للنظام الإيراني، ولم تندد في تاريخها بإهانة سلطات النظام الإيرانية لأهل السنة ومقدساتهم، أو حتى تندد بجرائم النظام الإيراني الصفوي في سوريا والعراق والبحرين، فيما وقفت مع النظام الصفوي ضد التحالف العربي والاسلامي في اليمن.

وتأسست “جماعة الدعوة والإصلاح في إيران” التي تمثل الإخوان المسلمين في إيران، بالتزامن مع بداية انتصار الثورة الإيراني “1979” على يد مجموعةٍ من الإيرانيين السنة، ومنذ ذلك الحين تمنحها سلطات النظام الإيراني تسهيلات كبيرة لها في كل المحافظات التي يقطنها أهل السنة في إيران، لتمارس نشاطاتها بشكل شبه رسمي.

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