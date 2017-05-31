قلق لدى سلطات الاحتلال الإيرانية من احتجاجات العمال الأحوازيين

تجمع عمال أحوازيون يعملون في بلدية مدينتي “المحمرة وعبادان” أمام مباني منظمة “أروند” الحرة والبلدية، احتجاجا على عدم دفع رواتبهم لشهور عدة.

وأكدت مصادر المكتب الاعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز –أحوازنا-، إن أكثر من خمسين عاملا أحوازيا من عمال بلدية مدينة المحمرة جنوب غرب مدينة الأحواز العاصمة اجتمعوا الثلاثاء “30 ابريل”، أمام مبنى منظمة “اروند” الحرة، احتجاجا على عدم دفع رواتبهم.

وقال العمال المحتجون أنهم منذ ثلاثة شهور ولم تدفع لهم رواتبهم من قبل شركة “ارمين زرين” المسؤولة عن دفع رواتبهم، واضاف العمال قائلين “أننا بعد يوم من انتخابات مجلس بلدية مدينة المحمرة تفاجئنا بطردنا دون أن نعرف الأسباب”.

وأبرمت شركة “ارمين زرين” عقدا يقدر ثمنه بأربعين مليار ريال إيراني مع بلدية مدينة المحمرة لتأمين الخدمات للمواطنين وتحمل دفع رواتب العمال إلا أنها لا تزال تتنصل من أداء التزاماتها تجاه تأمين الخدمات ودفع رواتب العمال الأحوازيين. وتدار بلدية مدينة المحمرة من قبل منظمة “اروند” الحرة.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر موقع “أحوازنا” إن أكثر من “45” عاملا أحوازيا اجتمعوا يوم الثلاثاء “30 أبريل”، أمام مبنى مجلس بلدية مدينة “عبادان” جنوب غرب مدينة الأحواز العاصمة، احتجاجا على عدم دفع رواتبهم وكذلك رفضا لسياسات التمييز التي تنتهجها البلدية مع العمال العرب.

وأوضحت المصادر، أن المحتجين نددوا بالتمييز العنصري الذي تمارسه البلدية تجاههم، وذلك من خلال الممارسات اليومية من إهمال متعمد لمطالبهم الحقة وعدم دفع رواتبهم منذ “5” أشهر.

وقال أحد المحتجين أنه منذ “5” أشهر لم تدفع بلدية مدينة “عبادان” رواتبنا مضيفا أننا تفاجئنا اليوم بإبلاغنا بالطرد وتوظيف عمال غيرنا.

وتنتهج الدوائر والمؤسسات التابعة للاحتلال الفارسي سياسة التمييز العنصري تجاه العمال العرب للضغط وتضييق الخناق عليهم لترك وظائفهم واستبدالهم بعمال من المستوطنين الوافدين من المناطق الفارسية.