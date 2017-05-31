 رجال “الحدود” يحبطون تهريب 325 كيلو جرام من الحشيش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

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رجال “الحدود” يحبطون تهريب 325 كيلو جرام من الحشيش

رجال “الحدود” يحبطون تهريب 325 كيلو جرام من الحشيش
المناطق-الرياض

تمكن رجال حرس الحدود في المناطق الجنوبية، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، إن يقظة رجال حرس الحدود تمكنت من رصد عدة أشخاص قدموا من الاراضي اليمنية محاولين التسلل للمملكة عبر الحدود البرية للمناطق الجنوبية “جازان، نجران، عسير” لتنفيذ نواياهم في تهريب المواد المخدرة التي تستهدف النيل من أبناء هذا الوطن في شهر رمضان المبارك مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة.

وأضاف، أن تلك العمليات أسفرت عن القبض على “5” أشخاص من الجنسية الأثيوبية و”4″ أربعة أشخاص سعوديي الجنسية و”3″ أشخاص يمنيي الجنسية، فيما بلغ كمية ما تم ضبطه بحوزتهم “٣٢٥.٩٥” كيلوجرام جراماً من مادة الحشيش المخدر، كما تم في حينه المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

وأكد العقيد الحربي بأن رجال حرس الحدود سيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه، على الرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليبه في كل مكان وزمان وبالأخص في هذا الشهر الفضيل.

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