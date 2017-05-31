مجلس وزراء الداخلية العرب يستحدث جائزة الأمير نايف للأمن العربي

استحدث مجلس وزراء الداخلية العرب «جائزة الأمير نايف للأمن العربي لعام 2017»، تخليدا لذكرى فقيد الأمن العربي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وعرفانا بأياديه البيضاء على العمل الأمني المشترك، حيث تُقسم الجائزة إلى خمسة مجالات هي «جائزة الأداء الأمني المتميز، جائزة البرامج الأمنية الرائدة، جائزة الدراسات الأمنية، جائزة الاختراع الأمني، جائزة الإبداع الإعلامي».

وتهدف الجائزة إلى نشر ثقافة الابتكار في مجالات أمن المجتمعات، وتطوير هذه الابتكارات ورفع كفاءتها والمحافظة على جودتها، واستحداث أفكار تسهم في أمن المجتمعات أمنا نوعيا يضاهي الخدمات المقدمة في دول العالم ويتقدم عليها، وخلق مجالات جديدة للتعاون بين أجهزة الأمن والمجتمع (أفراد وجماعات ومؤسسات) تسهم في تلبية الاحتياجات الآنية والمستقبلية للمجتمعات العربية من الأمن والأمان المجتمعي في مجالات متنوعة ومبتكرة بوسائل علمية مدروسة، وإبراز جهود الشخصيات الفاعلة من رجال الأمن وأفراد المجتمع الذين قدموا إسهامات قيمة لدعم أمن مجتمعاتهم.

شروط ومحددات

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الأمير نايف للأمن العربي لعام 2017 عن مسابقة جائزة الأمير نايف للأمن العربي، وفق الشروط والمحددات التالية:

الشروط العامة للجائزة، وتشمل:

التقيد بما هو مطلوب في الشروط التفصيلية للجائزة، وإرفاق سيرة ذاتية مفصلة أو نشرة تعريفية تتضمن كافة البيانات الضرورية، وأن تكون الأعمال المقدمة باللغة العربية، وإذا كان العمل مقدما بلغة أخرى يجب إرفاق ترجمة وافية إلى اللغة العربية، والالتزام بتقديم الأعمال المترشحة في الموعد المحدد حسب إعلان الجائزة، ولا يجوز التقدم بالأعمال نفسها شكلا ومضمونا أكثر من مرة لنيل الجائزة.

تسلم الترشيحات

حددت الأمانة العامة لجائزة الأمير نايف للأمن العربي لعام 2017 موعدا لتسليم الترشيحات بدءا من 1/ 4/ 2017 والحد الأقصى للتسليم 31/ 10/ 2017، وتسلم مباشرة إلى الأمانة العامة للجائزة في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة أو بالبريد السريع المسجل على العنوان التالي (زنقة بحيرة واندرمير ـ ص. ب 4 ـ 1053 ضفاف البحيرة ـ تونس ـ الجمهورية التونسية)، وذلك بعد ملء أنموذج الترشيح الموجود على الموقع الإلكتروني للجائزة (http://www.princenaifprize.com)، ويرفق به العمل المشارك وكافة الوثائق المطلوبة.

مجالات الجائزة

01 الأداء الأمني المتميز

02 البرامج الأمنية الرائدة

03 الدراسات الأمنية

04 الاختراع الأمني

05 الإبداع الإعلامي