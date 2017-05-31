 القوات البرية تعلن فتح القبول في سلاحي المدرعات والصيانة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

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القوات البرية تعلن فتح القبول في سلاحي المدرعات والصيانة

القوات البرية تعلن فتح القبول في سلاحي المدرعات والصيانة
المناطق - الرياض

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية فتح باب القبول والتسجيل في سلاح المدرعات لحملة الثانوية وسلاح الصيانة لحملة الكلية التقنية والثانوية الصناعية.

وذكرت القيادة أن فتح القبول والتسجيل في سلاح المدرعات لعدد 700 طالب، سيكون من الأحد 9/ 9/ 1438هـ، ولمدة ثلاثة أسابيع، مضيفة أن التعيين بعد التخرج سيكون على رتبة جندي أول.

وأضافت أن فتح القبول في سلاح الصيانة لعدد 200 طالب أساسي و50 طالب احتياط، سيكون يوم الأحد 9/ 9/ 1438 حتى 29/ 9/ 1438، وذلك لحملة الكلية التقنية وخريجي الثانوية الصناعية والثانوية العامة مع مؤهل فني، وسوف يمنح المتعين من حملة الكلية التقنية رتبة وكيل رقيب، وحملة الثانوية العامة رتبة جندي أول.

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