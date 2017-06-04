الاحتلال الإيراني يصدر أحكاما على أحوازيين بتهمة تشكيل مؤسسة خيرية لدعم الفقراء

أصدرت محكمة ما يسمى بالثورة في مدينة الأحواز قبل أيام حكما بالسجن ضد “3” ناشطين أحوازيين.

وأكدت مصادر المكتب الاعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز “أحوازنا” أن قاضي الشعبة الرابعة في محكمة ما يسمى بالثورة في مدينة الأحواز العاصمة المستوطن “بور محمدي” أصدر حكما على “3” ناشطين أحوازيين وهم “عيسى حداد الناصري”و”مجاهد الزرقاني” و “حسين ابوعبدالسلام الحيدري”، يقضي بالسجن عام لكل من الناشطين الثلاثة والنفي لمدينة “تكاب” الواقعة في منطقة اذربيجان المحتلة للناشط “عيسى الناصري”.

ووجه القاضي”بور محمدي” للناشطين الثلاثة تهم نشر الدعاية ضد الدولة الفارسية وتأسيس مؤسسة غير حكومية، وأبلغت محكمة الثورة في مدينة الأحواز العاصمة، الناشطين الثلاثة في يوم “25 مايو” الماضي الحكم بالسجن ليقضوه في سجن “شيبان”.

وأعتقل الناشطين الثلاثة “16 يناير” المضي من قبل جهاز الاستخبارات في مدينة الأحواز العاصمة.

يذكر أن المواطن عيسى الناصري وهو خريج كلية القانون ويعمل في دائرة الزراعة ومهتم في العمل الصحافي والأدب والشعر ويسكن في حي” الورود” في مدينة الأحواز العاصمة والمواطن حسين الحيدري ويعمل مدرسا في أحد معاهد اللغة العربية ويسكن في حي “مشعلي” شرق مدينة الأحواز العاصمة والمواطن مجاهد الزرقاني يسكن في منطقة التصفية شمال الأحواز العاصمة.

وأسس الثلاثة مؤسسة خيرية تسمى مؤسسة “سواعد الإخاء” تهتم بنبذ القبلية وتثقيف الأحوازيين على مواجهة الصراعات القبلية ودعم الفقراء من أبناء شعبنا الأحوازي.

ويرى ناشطون أحوازيون أن الأحكام التي تصدرها محكمة الثورة ضد الناشطين الأحوازيين لا تستند لأدنى المعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان، حيث يتم اعتقال الناشطين الأحوازيين وتؤخذ منهم الاعترافات تحت سياط جلادي عناصر الاستخبارات الفارسية.