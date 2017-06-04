إليك أبرز التطبيقات التي يلجأ إليها المسلمون خلال شهر رمضان

رمضان ليس فقط شهر للعبادة والاجتماع مع الأصدقاء والعائلة، بل هو أيضا موسم لتطبيقات الأندرويد، إذ يتدفق المسلمون خلال رمضان على الانترنت ومتجر “جوجل بلاى” بحثا عن التطبيقات الجديدة والكلاسيكية التى تساعدهم فى الحصول على الفائدة الكاملة من الشهر المقدس، وهذا وفقا لشركة جوجل.

إذ قالت الشركة الأمريكية العملاقة أن خلال شهر رمضان يكون عدد التحميل كبير للغاية خاصة وأن هناك تطبيقات لا تكون مناسبة إلا خلال هذا الشهر، ولكن فى نفس الوقت تطبيقات الأندرويد لا تزال شعبية للغاية على مدار السنة مع أكثر من 82 مليار تطبيق تم تحميله من مايو 2016 إلى مايو من هذا العام.

وأضافت الشركة أن هناك مجموعة واسعة من تطبيقات رمضان تنال شعبية لأنها مجانية، وقال نجيب جرار، مدير تسويق المنتجات فى جوجل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لموقع gulfnews، إن أنواع تطبيقات الأندرويد التى يجرى البحث عنها تتغير خلال شهر رمضان حيث يبحث المستخدمون عن تجارب مختلفة فى أوقات مختلفة، وأن التطبيقات الخاصة بشهر رمضان يكثر الإقبال عليها بشدة فى الأيام الأولى وتكون متعلقة بالصيام والتقويم اليومى وغيرها.

إذ يتم ملاحظة ارتفاع الطلب على التطبيقات التى تساعد المستخدمين على معرفة وقت الصلاة، والتقويم والتطبيقات التنظيمية التى تعطى المستخدمين القدرة على التخطيط أيامهم.

وفى بداية الشهر يكون هناك رغبة فى تحميل تطبيقات تصميم بطاقات أو رسائل المعايدة الرمضانية، بالإضافة إلى التطبيقات الدينية، ووصفات وتطبيقات المطبخ.

وأشارت جوجل إلى أن تطبيقات التنبيه هى أيضا شعبية، “لمساعدة المستخدمين فى الاستيقاظ على السحور، أو اتخاذ القيلولة خلال النهار وتأكد من أن يستيقظ فى الصباح”، وخلال منتصف الشهر، يميل المستخدمون إلى تحميل التطبيقات لمساعدتهم على البقاء بصحة جيدة، مثل تطبيقات اللياقة البدنية والتطبيقات الرياضية، ومع اقتراب عيد العيد، تلاحظ الشركة أن المزيد من المستخدمين يخططون لإجازاتهم، ويحملون العديد من تطبيقات الخاصة بالسفر.