 منفذ هجوم مانشستر له صلات بمخططي هجمات باريس وبروكسل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

منفذ هجوم مانشستر له صلات بمخططي هجمات باريس وبروكسل بتوجيه أمير مكة .. الأمير عبدالله بن بندر يتفقد المسجد الحرام ويقف على تنفيذ خطط الجهات في رمضان نائب أمير نجران يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة إليك أبرز التطبيقات التي يلجأ إليها المسلمون خلال شهر رمضان غرفة الأحساء تنظم لقاء القهوة الرمضانية السنوية للإعلاميين الأربعاء المقبل أمانة الشرقية تطلق تطبيق “مدينتي” لاستعراض المعلومات الجغرافية والبحث عن الخدمات والمواقع بلدية غرب الدمام: إغلاق 5 محلات ورفع 6 مركبات تالفة امير الشرقية يرعى احتفالات اهالي المنطقة بعيد الفطر السعيد 2017 لم تشهدها القصيم من قبل.. انطلاق “ارت سكوير” بأساليب فنية تشكيلية وتصويرية متنوعة تعليم القصيم يحقق 2030 من خلال 27 ناديًا موسميًا وحي  تقديم موعد صرف رواتب هذا الشهر.. سيوافق الاثنين 24 رمضان شاهد.. معالم طبيعية “بديعة” في بني عمرو بمنطقة عسير وقت هطول الأمطار

منفذ هجوم مانشستر له صلات بمخططي هجمات باريس وبروكسل

منفذ هجوم مانشستر له صلات بمخططي هجمات باريس وبروكسل
المناطق - وكالات

كشفت وسائل إعلام غربية معطيات، تشير إلى أن منفذ هجوم مانشستر، سلمان عبيدي، كان تحت قيادة جماعة متطرفة تقف وراء الهجمات التي استهدفت باريس وبروكسل.

وذكرت صحيفة “تيليغراف”، نقلا عن أجهزة أمنية ليبية، أن منفذ هجوم مانشستر، أجرى 5 اتصالات هاتفية قبل تنفيذ الهجوم بدقائق، ثلاثة منها كانت مع أبيه وأخيه، ومكالمتين مع أرقام من ليبيا.

سلمان عبيدي منفذ هجوم مانشستر

ويعتقد أن الاتصالين، الذين أجراهما سلمان عبيدي، برقمي هاتف في ليبيا، ولم يكونا مسجلين لأسرته، كانا مع أفراد لهم علاقة بالهجوم.

وأوضحت المصادر الأمنية الليبية أن المدرسة الدينية التي كان يزورها عبيدي وأخوه، هي نقطة لتجنيد الإرهابيين لتنظيمي “القاعدة” و”داعش”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>