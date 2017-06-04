 نائب أمير نجران يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

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نائب أمير نجران يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة

نائب أمير نجران يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة
المناطق - نجران

نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران بالدور الاجتماعي الذي تقوم به جمعيات التنمية الأسرية بالحفاظ على البناء الأسري ، وعلاج المشكلات الأسرية بوسائل متقدمة ، تسهم في إيجاد بيئة أسرية مترابطة ، ذات دوراً فعال في خدمة المجتمع .
جاء ذلك خلال إستقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة ، ظهر اليوم ، رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة ” سعداء ” ، هاشم بن مستور الشريف ، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة .
وأكد سموه أهمية قيام مجلس إدارة الجمعية بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات والمراكز الأسرية الأخرى ، والإستفادة من تجربتها .

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