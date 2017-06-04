نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران بالدور الاجتماعي الذي تقوم به جمعيات التنمية الأسرية بالحفاظ على البناء الأسري ، وعلاج المشكلات الأسرية بوسائل متقدمة ، تسهم في إيجاد بيئة أسرية مترابطة ، ذات دوراً فعال في خدمة المجتمع .
جاء ذلك خلال إستقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة ، ظهر اليوم ، رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة ” سعداء ” ، هاشم بن مستور الشريف ، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة .
وأكد سموه أهمية قيام مجلس إدارة الجمعية بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات والمراكز الأسرية الأخرى ، والإستفادة من تجربتها .
نائب أمير نجران يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة
نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران بالدور الاجتماعي الذي تقوم به جمعيات التنمية الأسرية بالحفاظ على البناء الأسري ، وعلاج المشكلات الأسرية بوسائل متقدمة ، تسهم في إيجاد بيئة أسرية مترابطة ، ذات دوراً فعال في خدمة المجتمع .
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