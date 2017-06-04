الغذاء والدواء تعلن عن وظائف في مجال الصيدلة

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن فتح باب التقديم لوظائف في مجال الصيدلة للمواطنين والمواطنات، مشيرة إلى أن التقديم لهذه الوظائف يستمر حتى يوم السبت 22 رمضان الجاري، الموافق 17 يونيو.

وأوضح المدير التنفيذي للتوعية والإعلام الصيدلي عبدالرحمن السلطان، أن التقديم للوظائف سيكون الكترونياً على الرابط http://www.sfda.gov.sa/ar/Pages/careerVacancies.aspx، مفيداً أن التقديم للوظائف سيكون عن طريق الموقع الإلكتروني، ولن تقبل الهيئة أي طلب ورقي، كما لا يتطلب التقديم للوظائف المطروحة الحضور إلى مقر الهيئة الرئيس أو مراجعة أحد فروعها.

وأضاف أن مقر الوظائف سيكون في مدينة الرياض، مشيراً إلى أن شروط ومتطلبات التقدم للوظائف الشاغرة، هي الحصول على مؤهل علمي في مجال الصيدلة (بكالوريوس كحد أدنى)، مع الإجادة التامة للغة الانجليزية تحدثاً وكتابةً، ويتطلب معادلة الشهادة الجامعية من وزارة التعليم (إذا كانت من خارج المملكة).