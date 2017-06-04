 المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجمات التي وقعت بلندن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

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المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجمات التي وقعت بلندن

المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجمات التي وقعت بلندن

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات التي وقعت في عاصمة المملكة المتحدة لندن، وأسفرت عن عدد من القتلى والجرحى.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللمملكة المتحدة الصديقة حكومة وشعبا مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، مجددًا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب المملكة المتحدة ضد الإرهاب والتطرف اللذين يستهدفان الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم دون استثناء.

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