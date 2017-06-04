 فتح باب القبول والتسجيل بالكليات العسكرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

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فتح باب القبول والتسجيل بالكليات العسكرية

فتح باب القبول والتسجيل بالكليات العسكرية
المناطق - واس

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بالكليات العسكرية بدءاً من يوم السبت (1438/09/15هـ) وذلك لخريجي الثانوية العامة لعام 1438 هـ التابعة لوزارة التعليم تخصص (علوم طبيعية) .
ودعت الطلبة الراغبين التقديم والتسجيل زيارة الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول الموحد) (WWW.AFCA.GOV.SA) للاطلاع على شروط القبول وإجراءات التقديم والقبول .

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