أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بالكليات العسكرية بدءاً من يوم السبت (1438/09/15هـ) وذلك لخريجي الثانوية العامة لعام 1438 هـ التابعة لوزارة التعليم تخصص (علوم طبيعية) .
ودعت الطلبة الراغبين التقديم والتسجيل زيارة الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول الموحد) (WWW.AFCA.GOV.SA) للاطلاع على شروط القبول وإجراءات التقديم والقبول .
فتح باب القبول والتسجيل بالكليات العسكرية
أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بالكليات العسكرية بدءاً من يوم السبت (1438/09/15هـ) وذلك لخريجي الثانوية العامة لعام 1438 هـ التابعة لوزارة التعليم تخصص (علوم طبيعية) .
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