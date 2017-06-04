 خادم الحرمين يستقبل عميد السلك الدبلوماسي ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين يستقبل عميد السلك الدبلوماسي ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة

خادم الحرمين يستقبل عميد السلك الدبلوماسي ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة
المناطق - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة وهم كل من سفير ارتيريا رئيس المجموعة الإفريقية محمد عمر محمود، وسفير سلطنة عمان رئيس المجموعة العربية أحمد بن هلال البوسعيدي، وسفير الأرجنتين رئيس مجموعة أمريكا الجنوبية خايمي سرجيو سردا، وسفير النمسا رئيس المجموعة الأوروبية كريغور كوسلر، وسفير سنغافورة رئيس المجموعة الآسيوية لورانس اندرسون، وسفير نيوزيلندا رئيس مجموعة أوقيانوسيا هاميش ماكمستر، وسفير كندا رئيس مجموعة أمريكا الشمالية دنيس هوراك.

ونقل السفراء لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – خلال الاستقبال تحيات وتهاني أصحاب الجلالة والفخامة قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتهنئة جميع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة بهذا الشهر الفضيل.

وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – تحياته لأصحاب الفخامة قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على الأمتين الإسلامية والعربية، والعالم أجمع بالخير والسلام والازدهار.

حضر الاستقبال معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

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