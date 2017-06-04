 “العمل” و “السجون” توقعان اتفاقية لتنظيم عمل النزلاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

قبل انطلاق سوق عكاظ ؛ هيئة السياحة تنظم برنامج تنظيم الحشود نائب أمير جازان يستقبل سمو وكيل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مدني تبوك ينقذ مواطن محتجز ومصاب بجبل شقري المفتي : تطبيق الشريعة واتباع سنة النبي هو طريق صلاح الأمة الإسلامية آبل: 20 مليار دولار حققها مطورو تطبيقات (IOS) خلال عام “العمل” و “السجون” توقعان اتفاقية لتنظيم عمل النزلاء خادم الحرمين يستقبل عميد السلك الدبلوماسي ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة العدل تطلق مشروع “تنظيم” لتسريع البت في القضايا ورفع كفاءة العاملين فتح باب القبول والتسجيل بالكليات العسكرية المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجمات التي وقعت بلندن الغذاء والدواء تعلن عن وظائف في مجال الصيدلة خادم الحرمين يستعرض مع الزياني الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك

“العمل” و “السجون” توقعان اتفاقية لتنظيم عمل النزلاء

“العمل” و “السجون” توقعان اتفاقية لتنظيم عمل النزلاء
المناطق - الرياض

بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية د.علي الغفيص، ومدير عام السجون بالمملكة اللواء إبراهيم الحمزي، وقعت الوزارة والمديرية العامة للسجون اليوم في مقر الوزارة بمدينة الرياض، اتفاقية تنظيم عمل النزلاء من المساجين لدى منشآت القطاع الخاص، التي تعمل داخل السجون التابعة للمديرية العامة للسجون.

ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة وكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان، ومن جانب المديرية مدير عام السجون اللواء إبراهيم الحمزي، بحضور اللواء أحمد الشهراني مساعد مدير عام السجون للتأهيل والإصلاح، والعميد عبدالله البديع مدير إدارة الاستثمار بالمديرية العامة للسجون.

وتهدف الاتفاقية، إلى تنظيم عمل النزلاء من المساجين لدى منشآت القطاع الخاص، التي تعمل داخل السجون التابعة للمديرية العامة للسجون، حيث إنه من المقرر أن يتم بموجب الاتفاقية إصدار الوزارة قرارا وزاريا خاصا بتنظيم عمل النزلاء يتضمن: اشتراط تسجيل النزلاء العاملين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن تلتزم المنشأة المشغلة بدفع رواتب شهرية تكون قيمتها مماثلة للرواتب المسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على ألاّ يقل الأجر الشهري المسجل عن 1500 ريال.

فيما تلتزم المديرية العامة للسجون بمراقبة مدى التزام منشآت القطاع الخاص التي تمارس نشاطها داخل السجون ببنود الاتفاقية، وإبلاغ الوزارة في حال مخالفة المنشآت لما جاء في القرار.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الاتفاقية، إلى تمكين النزلاء بما يضمن اكتسابهم خبرات ومهارات تساعدهم ليكونوا منتجين ومساهمين في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك وفق بيئة عمل منتجة ومستقرة وقرارات واضحة، تنظم سوق العمل وتحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>