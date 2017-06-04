 آبل: 20 مليار دولار حققها مطورو تطبيقات (IOS) خلال عام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

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آبل: 20 مليار دولار حققها مطورو تطبيقات (IOS) خلال عام

آبل: 20 مليار دولار حققها مطورو تطبيقات (IOS) خلال عام
المناطق - وكالات

ذكرت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة (آبل) أن مبيعات التطبيقات عبر متجر (آب ستور) الرقمي الذي أطلقته (آبل) بلغت أكثر 70 مليار دولار منذ إطلاق المتجر عام 2008 وذلك بزيادة 20 مليار دولار عن الرقم الذي أعلنتها الشركة قبل عام. في الوقت نفسه زاد حجم التطبيقات التي تم تنزيلها من (آب ستور) 70% خلال عام.
ونقل بيان صحفى أصدرته شركة آبل عن فيل شيللر، كبير نواب رئيس (آبل) للتسويق الدولي، قوله: “إن مطوري تطبيقات نظام التشغيل (آي.أو.إس) الذي يقوم بتشغيل أجهزة (آبل)الذكية حققوا خلال نحو تسع سنوات دخلاً بلغ 70 مليار دولار”.
وأضاف:”نحن مندهشون من هذا الكم من التطبيقات الرائعة الجديدة التي ابتكرها مطورونا وليس لدينا الصبر حتى ننتظر لكي نراها مرة أخرى الأسبوع المقبل في مؤتمر مطورينا حول العالم”.
وتأتي الزيادة في حجم التطبيقات التي يتم تنزيلها والحصيلة المالية التي تحققت في أعقاب التغييرات التي أدخلتها (آبل) العام الماضي على المتجر الإلكتروني (آب ستور) التابع لها بما في ذلك سرعة الموافقة على التطبيقات الجديدة وإضافتها إلى المتجر مع السماح لكل التطبيقات بالبيع بنظام الاشتراكات. كما خفضت (آبل) الرسوم التي تحصل عليها مقابل السماح باشتراكات التطبيقات.
وفي حالة احتفاظ مطور أي تطبيق بمشترك معين لمدة عام أو أكثر فإن (آبل) تخفض الرسم الذي تحصل عليه من سعر بيع التطبيق من 30% إلى 15% فقط. ومن أكثر التطبيقات مبيعاً عبر متجر (آب ستور) لعبة (بوكيمون جو) و(سوبر ماريو ران) التي طرحت الشركة المنتجة لها (نينتيندو) نسختها الأولى التي تعمل مع نظام التشغيل (آي.أو.إس) في ديسمبر الماضي.

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