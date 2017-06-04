مدني تبوك ينقذ مواطن محتجز ومصاب بجبل شقري

بمشاركة من قاعدة الملك فيصل الجوية بطائرة إخلاء تمكن مدني تبوك من إنقاذ مواطن مصاب في منطقة جبلية وعرة بشقري

وبين الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالعزيز الشمري أنه ورد بلاغ صباح اليوم الأحد بوجود شخص محتجز بموقع جبلي في قرية شقري ويبعد الموقع حوالي 75كم عن مدينة تبوك ومصاب بقدمه ولايستطيع التحرك جراء الإصابة ويصعب نقله .

فعلى الفور تم تحريك فرق إنقاذ من الدفاع المدني والهلال الأحمر للموقع وعند الوصول والبحث عثر على المحتجز وهو مواطن في العقد الثالث من العمر في منطقة وعرة ويصعب نقله وقد يشكل خطورة على المصاب والعاملين فتم التنسيق مع قاعدة الملك فيصل الجوية حيث تم مباشرةً ارسال طائرة انقاذ وإخلاء للموقع .

وأضاف وعند وصول الطائره تم بحمد الله انقاذ المحتجز ونقله وإنزاله في مطار القاعدة ونقله عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى الملك سلمان العسكري بالشماليه الغربيه وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد .