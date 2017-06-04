 مدني تبوك ينقذ مواطن محتجز ومصاب بجبل شقري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

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مدني تبوك ينقذ مواطن محتجز ومصاب بجبل شقري

مدني تبوك ينقذ مواطن محتجز ومصاب بجبل شقري
المناطق _تبوك
بمشاركة من قاعدة الملك فيصل الجوية بطائرة إخلاء تمكن مدني تبوك من إنقاذ مواطن مصاب في منطقة جبلية وعرة بشقري
وبين الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالعزيز الشمري أنه ورد بلاغ  صباح  اليوم الأحد بوجود شخص محتجز بموقع جبلي في قرية  شقري ويبعد الموقع حوالي 75كم عن مدينة تبوك ومصاب بقدمه ولايستطيع التحرك جراء الإصابة ويصعب نقله .
فعلى الفور تم تحريك فرق إنقاذ من الدفاع المدني والهلال الأحمر للموقع وعند الوصول والبحث عثر على المحتجز وهو مواطن في العقد الثالث من العمر في منطقة وعرة ويصعب نقله وقد يشكل خطورة على المصاب والعاملين فتم التنسيق مع قاعدة الملك فيصل الجوية  حيث  تم  مباشرةً ارسال طائرة انقاذ وإخلاء للموقع .
وأضاف وعند وصول الطائره تم  بحمد الله انقاذ المحتجز ونقله وإنزاله في مطار القاعدة ونقله عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى الملك سلمان العسكري بالشماليه الغربيه وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد .

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