 نائب أمير جازان يستقبل سمو وكيل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

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نائب أمير جازان يستقبل سمو وكيل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

نائب أمير جازان يستقبل سمو وكيل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
المناطق _امل بهكلي
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان  بمكتبه في الإمارة أمس، صاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد آل سعود وكيل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والوفد المرافق له الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية بتعينه نائبا لأمير منطقة جازان.
ورحب الأمير محمد بن عبد العزيز ، بسمو وكيل هيئة الأرصاد والوفد المرافق متمنياً لهم التوفيق في مهام زيارتهم للمنطقة ، معربا عن شكره لما أبدوه من تهنئة ومشاعر صادقة .
كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والموضوعات ذات العلاقة بعمل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة جازان
من جانبه قدم سمو الأمير خالد بن سعود شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة جازان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

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