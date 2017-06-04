 قبل انطلاق سوق عكاظ ؛ هيئة السياحة تنظم برنامج تنظيم الحشود | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

قبل انطلاق سوق عكاظ ؛ هيئة السياحة تنظم برنامج تنظيم الحشود نائب أمير جازان يستقبل سمو وكيل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مدني تبوك ينقذ مواطن محتجز ومصاب بجبل شقري المفتي : تطبيق الشريعة واتباع سنة النبي هو طريق صلاح الأمة الإسلامية آبل: 20 مليار دولار حققها مطورو تطبيقات (IOS) خلال عام “العمل” و “السجون” توقعان اتفاقية لتنظيم عمل النزلاء خادم الحرمين يستقبل عميد السلك الدبلوماسي ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة العدل تطلق مشروع “تنظيم” لتسريع البت في القضايا ورفع كفاءة العاملين فتح باب القبول والتسجيل بالكليات العسكرية المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجمات التي وقعت بلندن الغذاء والدواء تعلن عن وظائف في مجال الصيدلة خادم الحرمين يستعرض مع الزياني الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك

قبل انطلاق سوق عكاظ ؛ هيئة السياحة تنظم برنامج تنظيم الحشود

قبل انطلاق سوق عكاظ ؛ هيئة السياحة تنظم برنامج تنظيم الحشود
المناطق _عادل الزهراني
تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني  ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) بالتعاون مع  الإدارة العامة بسوق عكاظ
اليوم الإثنين بفندق الإنتر برنامج  تدريبي  بعنوان ( تطوير وتعزيز مهارات التعامل مع العملاء وتنظيم الحشود ) للعاملين من الشركاء في سوق عكاظ  ويهدف البرنامج لتوعية المستفيدين بالمبادئ والمهارات الأساسية للتسويق والطرق الإيجابية للتنظيم الحشود والتعرف على مبادئ وأساسيات التعامل مع السائح

مما يجدر به الذكر ان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ وجه بعقد ورش عمل لتطوير فعاليات سوق عكاظ وكانت إحدى مخرجات الورش أهمية تطوير أداء العاملين في سوق عكاظ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>