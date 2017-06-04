قبل انطلاق سوق عكاظ ؛ هيئة السياحة تنظم برنامج تنظيم الحشود

تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) بالتعاون مع الإدارة العامة بسوق عكاظاليوم الإثنين بفندق الإنتر برنامج تدريبي بعنوان ( تطوير وتعزيز مهارات التعامل مع العملاء وتنظيم الحشود ) للعاملين من الشركاء في سوق عكاظ ويهدف البرنامج لتوعية المستفيدين بالمبادئ والمهارات الأساسية للتسويق والطرق الإيجابية للتنظيم الحشود والتعرف على مبادئ وأساسيات التعامل مع السائح

مما يجدر به الذكر ان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ وجه بعقد ورش عمل لتطوير فعاليات سوق عكاظ وكانت إحدى مخرجات الورش أهمية تطوير أداء العاملين في سوق عكاظ