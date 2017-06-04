قدمها نيابة عنه رئيس لجنة السلامة البحرية .. قائد حرس الحدود بمكة يكرم مشرف فريق ” لعيون جدة “

تسلم مشرف فريق لعيون جدة المهندس هتان هاشم حموده من سعادة العقيد خالد الجعيد رئيس لجنة السلامة البحرية بحرس الحدودبشهادة شكر مقدمة من سعادة قائد حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة اللواء طلال الشمراني

بمناسبة إنتهاء فعالية تنظيف شاطى خليج سلمان بنجاح بقيادة حرس الحدود والذي تم في أسبوع حرس الحدود وخفر السواحلالخليجي الخامس تحت شعار ( الأمن والسلامة غايتنا )

الجدير بالذكر أن المهندس هتان يحمل في سجلاته قصص نجاحات كبيرة تتمثل في

١. نجاحه في العمل الموكل له منذ تعينه

٢. نجاحه في إدارة قطاع الإستثمارات في جدة ورفع الدخل الإستثماري رغم التخصص هندسة معمارية وليس تخصص مالي وعملكثير من مبادرات التطوير .

٣. نجاحه في إدارة الشون القانونية وتطوير الأنظمة وكسب الكثير من القضايا وتفعيل القطاع النسائي في الشون القانونية .

٤. نجاحه في إدارة إنارة جدة و التجاوب السريع مع المواطنين وتطوير شبكة الإنارة رغم التخصص هندسة معمارية وليستكهربائية .

٥. نجاحه في كثير من الإدارات التي تم تعينه رغم قصر المدة في بعض الإدارات .

٦. عندما حول من مدير الي موظف في محافظات جدة لم يتوقف نجاحاته قام بالعمل كمواطن في انشاء صفحة فيس بوك لعيون جدةًوأصبح يستقبل هو وفريق العمل ملاحظات المواطنين ويقوموا بإيصالها للجهات ومتابعة إنجازها

٧. قام بتحويل فكرة احد الشباب الي مبادرة وكون منها مجموعة من الفرق وصل الى ٣٦ فريق

٨. قام بعمل حملات لنشر الثقافة مع الفرق عددها أربعة حملات بتكلفة مالية صفر .