غداً … انطلاقة ملتقى شباب معشوقة الرمضاني

يعتزم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز معشوقة على إقامة ملتقى شباب معشوقة الرمضاني الرابع والذي يعد من برامج صيف محافظة القرى ٣٨

وذلك بمقر قاعة الامتياز .

وأوضح مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمعشوقة الأستاذ / عيد بن سعد الغامدي

أن الملتقى تنطلق فعالياته غداً الاثنين الموافق ١٤٣٨/٩/١٠ ويستمر لمدة خمسة أيام .

وأضاف ” الغامدي ” أن الملتقى يحتوي على العديد من الفعاليات من محاضرات لمجموعة من المشائخ الفضلاء من داخل المنطقة وخارجها , وكذلك المسابقات الثقافية المتنوعة والعروض المسرحية الهادفة ودوري كرة الطائرة والكثير من الفعاليات المصاحبة لهذا الملتقى .

الجدير بالذكر أن فعاليات هذا الملتقى تأتي ضمن البرامج الدعوية التي يقيمها المكتب سنوياً في ظل رعاية قيادتنا الحكيمة وبمتابعة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالباحة التي تشغل أوقات الفراغ لدى الشباب بالنافع والمفيد .