مياه جازان تغلق مرامي الصرف الصحي بمحافظتي صامطة وأحد المسارحة

أغلقت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان أمس مرمى استقبال صهاريج الصرف الصحي بمحافظة صامطة بشكل نهائي و تعمل على إتخاذ التدابير العاجلة تمهيدا لإغلاق مرمى صهاريج الصرف الصحي بمحافظة أحد المسارحة خلال اليومين القادمة و يأتي ذلك من منطلق حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين وذلك تزامنا مع بدء التشغيل الفعلي لمحطة معالجة الصرف الصحي بمحافظة صامطة .

وأكد مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر بأن الإدارة لديها خطة حتى نهاية 2018 م سوف تساهم بمشيئة الله في إغلاق جميع مرامي الصرف الصحي في منطقة جازان .

وأشار المهندس بندر جبر بأن محطة المعالجة والصرف الصحي بمحافظة صامطة بلغت تكلفتها الإجمالية بأكثر من 107 مليون ريال وبسعة أجمالية تبلغ 30000م3 والتي سوف تساهم في معالجة مياه الصرف الصحي ثلاثيا وحسب المواصفات العالمية والتي تستخدم في الري.

