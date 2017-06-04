الإرهابيون يحرقون منزل نائب رئيس المجلس البلدي وسط العوامية

أقدم الإرهابيون في بلدة العوامية على حرق منزل م. نبيه البراهيم نائب رئيس المجلس البلدي سابقا الواقع في بلدة العوامية.

وتسبب الحريق الذي اندلع فجر اليوم الأحد في احتراق المنزل بالكامل وحصول أضرار بالغة به، بيد أن العائلة لم تصب بأي أذى نظرا لتواجدها خارج المنزل وقت حدوث الحريق.

وتشير التفاصيل إلى دخول مجهولين للمنزل وإحراقه من الناحية الغربية مستخدمين مواداً شديدة الاشتعال وقاموا لتسربع انتشار الحريق في كل الغرف، وهو ما تم بالفعل، فيما هرع جيران البراهيم لإخماد النيران إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، إلا بعد أن أجهزت النيران على الغرف، ما سبب دمارا كبيرا في المنزل.

إلى ذلك، نشط شبان العوامية في مواقع التواصل الاجتماعي، معلنين مكافحتهم للإرهاب، مؤكدين أن من يقوم بهذه الافعال يحاولون إرهاب المجتمع وزعزعة أمنه، ووجهوا رسالة إلى كل من تسول له نفسه بمساعدة أو إيواء الإرهابيين بالعوامية، وقالوا في بيان جديد (حصلت “الرياض” على نسخة منه): “إنكم تعلمون علم اليقين أن المجتمع في العوامية وفِي القطيف يرفض المجموعات الإرهابية التي تشهر السلاح بوجه الدولة، وتعلمون اننا ضد الارهاب المسلح الذي أفقدنا أمننا، وتعلمون أن المجتمع يريد الخلاص منهم ومن شرهم”. وتابعوا “نحن ندعوكم الى التوبة والكف عن التغرير بالشباب ونصحهم بان يسلموا أنفسهم ويتركوا السلاح”.

وأضافوا “أن قيامكم بالدعم والإيواء يضعكم معهم في خندق واحد وضد الوطن ومكتسباته التي يحب ان نحافظ عليها، فراجعوا ضمائركم لتعرفوا الحقيقة التي تؤكد ان المجتمع يريد العيش بأمن وأمان، يريد الحياة الطبيعية، ونحن أهالي العوامية نحذركم وندعوكم للتوبة من هذه الأفعال المضرة بمجتمعكم ومكتسباته”.