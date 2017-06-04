إقبال جيد من الطالبات للتسجيل في أندية الرياض الموسمية

مع مطلع شهر رمضان المبارك فتحت الأندية الموسمية أبوابها لقبول الطالبات الراغبات في الالتحاق بها بدءً من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الجامعية وذلك من أجل استثمار أوقات الطالبات خلال الإجازة الصيفية حيث سيتم تقديم برامج وأنشطة وفعاليات تلبي رغبات الطالبات وتناسب أعمارهن وتزودهن بالجديد والمفيد لهن في حياتهن المستقبلية كما أن هذه البرامج ستساهم بإذن الله في تطوير قدراتهن وإمكاناتهن .
وبدأت عملية التسجيل من يوم الأحد الماضي الثاني من شهر رمضان المبارك حيث ذكرت مديرة النادي الرابع الأستاذة فهدة السلامة : خلال الأسبوع الماضي سجلنا أكثر من ١٠٠ طالبة في نادينا بحي العريجا ، كما ذكرت مديرة النادي السادس بحي طويق الأستاذة نادية فلاتة أنهم سجلوا ما يقارب من ١٢٠ طالبة وما زال النادي يستقبل الطالبات الراغبات في الدخول لهذه الأندية .
وقالت مديرة النادي الخامس بحي الخليج الأستاذة خيرية الحازمي : حرصنا على تجهيز المقرات بمجرد استلامها وقد ساعدتنا وسائل التواصل ( تويتر – سناب – مجموعات الواتس ) في مسألة استقطاب الطالبات للالتحاق بنادينا ، حيث سجلنا الأسبوع المنصرم أكثر من ١٠٠ طالبة وما زال الأمر متاح للراغبات ،
من جهتها ذكرت مديرة إدارة نشاط الطالبات بالرياض الدكتورة إيمان الدريهم أن إدارة النشاط بتعليم الرياض خصصت هذا العام سبعة أندية موسمية و٢٤ نادي أهلي ، تشرف عليها إدارة النشاط ، وصل عدد الطالبات المسجلات في الأندية الموسمية السبعة حتى نهاية الأسبوع الماضي أكثر من ٥٠٠ طالبة وما زال التسجيل وقبول الطالبات متاح لمن رغبت
وأضافت الدريهم أننا خصصنا بريد إليكتروني (nnaaddee38@gmail.com)
لتلقي الاستفسارات من أولياء الراغبين في إلحاق بناتهن للأندية منوهة أنه تم إشعار مديرات الأندية به ليتم وضع لوحات إرشادية في واجهة كل نادي بها جميع وسائل التواصل التي تسهل على الأهالي التواصل مع الإدارة أو النادي ( البريد الالكتروني – تويتر )
من جانب ذي صلة ذكرت الأستاذة مشاعل الصعيدي مشرفة النشاط والمسئولة عن متابعة سير الأندية إعلاميا أنه تم الاجتماع بجميع المنسقات الإعلاميات للأندية الموسمية في مقر النادي الخامس ووضعنا خطة إعلامية لجميع الأندية وفق المسارات والفعاليات المحددة تسير ضمن أهداف النوادي الموسمية..وشرحنا للمنسقات آلية التغطية الإعلامية من البدء الى الاحتراف ، كما وضحنا لهن كيفية تنشيط وتعزيز الوسم الخاص لكل مسار وتطرقنا للمسابقة الإعلامية والغرض منها التنافس الشريف بين الأندية بما هو مبدع ومميز من الأنشطة والفعاليات ..
وذكرت الأستاذة أمل الحريقي المشرفة المسؤولة عن الأندية الموسمية بإدارة النشاط أنه تم نقل مقر النادي الأول من مبنى الابتدائية ١٣٨ بحي الفيحاء إلى مبنى الثانوية الثامنة لتحفيظ القرآن الكريم بحي الروابي وذلك لجاهزية المبنى الآخر إضافة إلى احتوائه على مرافق تساعد منسوباته على تنفيذ البرامج المقدمة للطالبات باحترافية .
وبدأت عملية التسجيل من يوم الأحد الماضي الثاني من شهر رمضان المبارك حيث ذكرت مديرة النادي الرابع الأستاذة فهدة السلامة : خلال الأسبوع الماضي سجلنا أكثر من ١٠٠ طالبة في نادينا بحي العريجا ، كما ذكرت مديرة النادي السادس بحي طويق الأستاذة نادية فلاتة أنهم سجلوا ما يقارب من ١٢٠ طالبة وما زال النادي يستقبل الطالبات الراغبات في الدخول لهذه الأندية .
وقالت مديرة النادي الخامس بحي الخليج الأستاذة خيرية الحازمي : حرصنا على تجهيز المقرات بمجرد استلامها وقد ساعدتنا وسائل التواصل ( تويتر – سناب – مجموعات الواتس ) في مسألة استقطاب الطالبات للالتحاق بنادينا ، حيث سجلنا الأسبوع المنصرم أكثر من ١٠٠ طالبة وما زال الأمر متاح للراغبات ،
من جهتها ذكرت مديرة إدارة نشاط الطالبات بالرياض الدكتورة إيمان الدريهم أن إدارة النشاط بتعليم الرياض خصصت هذا العام سبعة أندية موسمية و٢٤ نادي أهلي ، تشرف عليها إدارة النشاط ، وصل عدد الطالبات المسجلات في الأندية الموسمية السبعة حتى نهاية الأسبوع الماضي أكثر من ٥٠٠ طالبة وما زال التسجيل وقبول الطالبات متاح لمن رغبت
وأضافت الدريهم أننا خصصنا بريد إليكتروني (nnaaddee38@gmail.com)
لتلقي الاستفسارات من أولياء الراغبين في إلحاق بناتهن للأندية منوهة أنه تم إشعار مديرات الأندية به ليتم وضع لوحات إرشادية في واجهة كل نادي بها جميع وسائل التواصل التي تسهل على الأهالي التواصل مع الإدارة أو النادي ( البريد الالكتروني – تويتر )
من جانب ذي صلة ذكرت الأستاذة مشاعل الصعيدي مشرفة النشاط والمسئولة عن متابعة سير الأندية إعلاميا أنه تم الاجتماع بجميع المنسقات الإعلاميات للأندية الموسمية في مقر النادي الخامس ووضعنا خطة إعلامية لجميع الأندية وفق المسارات والفعاليات المحددة تسير ضمن أهداف النوادي الموسمية..وشرحنا للمنسقات آلية التغطية الإعلامية من البدء الى الاحتراف ، كما وضحنا لهن كيفية تنشيط وتعزيز الوسم الخاص لكل مسار وتطرقنا للمسابقة الإعلامية والغرض منها التنافس الشريف بين الأندية بما هو مبدع ومميز من الأنشطة والفعاليات ..
وذكرت الأستاذة أمل الحريقي المشرفة المسؤولة عن الأندية الموسمية بإدارة النشاط أنه تم نقل مقر النادي الأول من مبنى الابتدائية ١٣٨ بحي الفيحاء إلى مبنى الثانوية الثامنة لتحفيظ القرآن الكريم بحي الروابي وذلك لجاهزية المبنى الآخر إضافة إلى احتوائه على مرافق تساعد منسوباته على تنفيذ البرامج المقدمة للطالبات باحترافية .
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