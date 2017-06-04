بالصور.. الحرس الوطني يعلن وصول أول دفعة من طائرات الاستطلاع المسلح

وصلت صباح اليوم (الأحد) الدفعة الأولى من الطائرات المخصصة للاستطلاع المسلح إلى وزارة الحرس الوطني بالرياض، وذلك ضمن تشكيل لواء الطيران الأول.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الحرس الوطني اللواء رائد العمري عن وصول أول دفعة من طائرات الاستطلاع المسلّح من طراز SANG AH-6SA، الأحدث من نوعها إلى لواء الطيران الأول بالحرس الوطني بخشم العان.

ويأتي استقبال الدفعة الأولى من الطائرات المخصصة للاستطلاع المسلح، ضمن خطة تدعيم اللواء الأول الجوي في الحرس الوطني، والذي يأتي ضمن ثلاثة ألوية جوية سيتم تشكيلها.