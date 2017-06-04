 عودة أسامة هوساوي لتدريبات الأخضر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

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عودة أسامة هوساوي لتدريبات الأخضر

عودة أسامة هوساوي لتدريبات الأخضر
المناطق - الرياض

أجرى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم، حصة تدريبية على استاد هيندمارش بمدينة اديلايد الأسترالية ضمن الفترة الثالثة البرنامج الإعدادي استعدادا لمواجهة منتخب استراليا في الثامن من شهر يونيو ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م.
وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، ثم تمارين الإحماء؛ ليجري بعدها المدير الفني الهولندي بيرت فان مارفيك مجموعة من التمارين التكتيكية بدأت بتمرين الاستحواذ، ثم تمارين تكتيكية في الشف الهجومي والدفاعي؛ ليختتمها بمناورة على منتصف الملعب طبق خلالها ما تم التدرب عليه قبل المناورة.
على صعيد متصل، شهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعب أسامة هوساوي، فيما واصل اللاعب سلمان الفرج تمارينه الخاصة مع المعد البدني.

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