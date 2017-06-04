 الجبير يلتقي وزير الخارجية المصري بالقاهرة ويعقدان جولة مشاورات سياسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

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الجبير يلتقي وزير الخارجية المصري بالقاهرة ويعقدان جولة مشاورات سياسية

الجبير يلتقي وزير الخارجية المصري بالقاهرة ويعقدان جولة مشاورات سياسية
المناطق ـ القاهرة

التقى الوزير عادل الجبير وزير الخارجية المصري سامح شكري ، الأحد، لمناقشة عدة ملفات مهمة خلال زيارة الجبير إلى القاهرة.

 

وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن زيارة الجبير للقاهرة تأتي في إطار التنسيق والتشاور بين القاهرة والرياض، وأن ملفات مكافحة الإرهاب ومحاصرة مموليه والعمل على اجتثاث جذوره، إضافة إلى التطورات في سوريا وليبيا، تأتي في مقدمة جدول أعمال اللقاء.

كما يبجث شكري والجبير العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة، والتنسيق بين مواقفهما تجاه التطورات الإقليمية والدولية.

كما أشارت المصادر إلى أن ملف العلاقات العربية العربية وسبل دعم وتطوير منظومة العمل العربي المشترك أيضا من بين الملفات التي سيناقشها الوزيران.

ومن المتوقع أن يعقد الجبير وشكري مؤتمرا صحفيا مشتركا في وقت لاحق من الأحد.

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