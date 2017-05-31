 الجيش اليمني يشن هجمات لتطهير القصر الجمهوري في تعز من جيوب الإنقلابيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يشن هجمات لتطهير القصر الجمهوري في تعز من جيوب الإنقلابيين

الجيش اليمني يشن هجمات لتطهير القصر الجمهوري في تعز من جيوب الإنقلابيين
المناطق _واس

شن الجيش الجيش اليمني، هجمات استهدفت ماتبقى من جيوب المليشيا الانقلابية في الجزء ‏الشرقي من القصر الجمهوري شرق مدينة تعز.‏
وأفاد مصدر عسكري في تصريح أوردته ” وكالة الأنباء اليمنية الرسمية” اليوم أن مواجهات ‏عنيفة دارت اليوم بين الجانبين استهدفت خلالها مدفعية الجيش دبابة تابعة للإنقلابيين ‏متمركزة في تبة الجعشا شرق المدينة.‏
وأشار المصدر إلى غارات لمقاتلات التحالف العربي شنتها على مواقع للمليشيا الانقلابية ‏بالقرب من القصر الجمهوري وعمارة سكنية تتخذ منها المليشيات مركز قيادة.‏

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