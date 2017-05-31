الجيش اليمني يشن هجمات لتطهير القصر الجمهوري في تعز من جيوب الإنقلابيين

شن الجيش الجيش اليمني، هجمات استهدفت ماتبقى من جيوب المليشيا الانقلابية في الجزء ‏الشرقي من القصر الجمهوري شرق مدينة تعز.‏

وأفاد مصدر عسكري في تصريح أوردته ” وكالة الأنباء اليمنية الرسمية” اليوم أن مواجهات ‏عنيفة دارت اليوم بين الجانبين استهدفت خلالها مدفعية الجيش دبابة تابعة للإنقلابيين ‏متمركزة في تبة الجعشا شرق المدينة.‏

وأشار المصدر إلى غارات لمقاتلات التحالف العربي شنتها على مواقع للمليشيا الانقلابية ‏بالقرب من القصر الجمهوري وعمارة سكنية تتخذ منها المليشيات مركز قيادة.‏