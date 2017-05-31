شن الجيش الجيش اليمني، هجمات استهدفت ماتبقى من جيوب المليشيا الانقلابية في الجزء الشرقي من القصر الجمهوري شرق مدينة تعز.
وأفاد مصدر عسكري في تصريح أوردته ” وكالة الأنباء اليمنية الرسمية” اليوم أن مواجهات عنيفة دارت اليوم بين الجانبين استهدفت خلالها مدفعية الجيش دبابة تابعة للإنقلابيين متمركزة في تبة الجعشا شرق المدينة.
وأشار المصدر إلى غارات لمقاتلات التحالف العربي شنتها على مواقع للمليشيا الانقلابية بالقرب من القصر الجمهوري وعمارة سكنية تتخذ منها المليشيات مركز قيادة.
الجيش اليمني يشن هجمات لتطهير القصر الجمهوري في تعز من جيوب الإنقلابيين
شن الجيش الجيش اليمني، هجمات استهدفت ماتبقى من جيوب المليشيا الانقلابية في الجزء الشرقي من القصر الجمهوري شرق مدينة تعز.
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