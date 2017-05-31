 حملة لمسة وفاء لأهل العطاء لتكريم رجال الأمن بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

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حملة لمسة وفاء لأهل العطاء لتكريم رجال الأمن بالطائف

حملة لمسة وفاء لأهل العطاء لتكريم رجال الأمن بالطائف
المناطق _عادل الزهراني
انطلقت هذا اليوم الأحد  التاسع من شهر  رمضان  حملة   لتكريم  رجال  الأمن  بالميدان ، كانت  نقطة  التجمع  الساعة الرابعة  عصرا للمشاركين بالحملة  شملت أماكن عدة  تواجد بها  رجال  الأمن  من دوريات  الأمن  ورجال  المرور وغيرهم  من  رجال  الأمن  وقد شملت   مداخل  الأحياء  والشوارع الحيوية  إضافة  لنقاط  التفتيش  بمحافظة  الطائف   وتم تكريم  رجال  الأمن  وتقديم  لهم  الورود  والهدايا  كما تم تكريم عدد من القيادات في الميدان وقدمت لهم الهدايا والدروع  ومنهم
مدير شعبة الضبط الإداري : شرف الثمالي
والعقيد / عبدالله الحارثي
ومدير إدارة مرور الطائف / يحي العقيل
والمقدم / عبدربه العتيبي مدير إدارة دوريات الأمن  ثم تناول وجبة الافطار معهم  بأحد نقاط التفتيش بالطائف  كما  تحدث  صاحب  المبادرة ا/ ماجد  عسيري  صاحب  حساب ( كلنا  الطائف)  أن  لها  ليست  مبادرة  وإنما هو  شيء  بسيط  و واجب  نقدمه  لرجال  أمننا  الذين  يستحقون  أكثر  وما  قمنا  به  هو  انطلاقه  لعدد من  المبادرات  الاجتماعية  التي  تدل  على  ترابط  أبناء  هذا  الوطن  الغالي اللهم احفظ  لنا  امننا  وقاداتنا  وادام  علينا  نعمة  الأمن  والأمان  كما  اشكر  كل  من شاركنا المبادرة  من رعاة  وإعلاميين  وفرق  تطوعية  شاركت  في  التكريم  .

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