 بتوجيه الملك.. صرف الرواتب يوم 23 رمضان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزير الخارجية المصري يستقبل الجبير سفارة المملكة بلندن تؤكد سلامة المواطنين السعوديين عقب هجمات لندن الإرهابية نقل 8 ملايين معتمر ومصل خلال الأيام التسعة الأولى من رمضان إدراج “أرامكو” في بورصة نيويورك بجانب السوق السعودي رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في لندن بتوجيه الملك.. صرف الرواتب يوم 23 رمضان حملة لمسة وفاء لأهل العطاء لتكريم رجال الأمن بالطائف الجيش اليمني يشن هجمات لتطهير القصر الجمهوري في تعز من جيوب الإنقلابيين إدارة صحة البيئة ببلدية الدلم تغلق بوفية والسبب! الجبير يلتقي وزير الخارجية المصري بالقاهرة ويعقدان جولة مشاورات سياسية عودة أسامة هوساوي لتدريبات الأخضر المديرية العامة للسجون تواصل إطلاق سراح النزلاء المشمولين بالعفو الملكي لشهر رمضان المبارك لعام 1438هـ

بتوجيه الملك.. صرف الرواتب يوم 23 رمضان

بتوجيه الملك.. صرف الرواتب يوم 23 رمضان
المناطق _واس

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتقديم صرف راتب الشهر الحالي يوم الأحد 23 رمضان الموافق (18 يونيه 2017م). وأوضحت وزارة المالية أنها ستوجه مؤسسة النقد العربي السعودي بتعميد البنوك والمصارف لإيداع الرواتب في حسابات الموظفين، وتأتي هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين بتقديم صرف راتب الشهر الحالي تلبيةً لحاجات المواطنين ومساعدتهم على قضاء حوائجهم الخاصة بعيد الفطر المبارك، كون التاريخ المحدد لصرف راتب الشهر الحالي وفق نظام احتساب الرواتب والأجور هو الموافق لبرج السرطان، الذي يصادف اليوم الثاني من شهر شوال.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>