بتوجيه الملك.. صرف الرواتب يوم 23 رمضان

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتقديم صرف راتب الشهر الحالي يوم الأحد 23 رمضان الموافق (18 يونيه 2017م). وأوضحت وزارة المالية أنها ستوجه مؤسسة النقد العربي السعودي بتعميد البنوك والمصارف لإيداع الرواتب في حسابات الموظفين، وتأتي هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين بتقديم صرف راتب الشهر الحالي تلبيةً لحاجات المواطنين ومساعدتهم على قضاء حوائجهم الخاصة بعيد الفطر المبارك، كون التاريخ المحدد لصرف راتب الشهر الحالي وفق نظام احتساب الرواتب والأجور هو الموافق لبرج السرطان، الذي يصادف اليوم الثاني من شهر شوال.