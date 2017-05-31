 رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في لندن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في لندن

رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في لندن
المناطق _واس

أدانت رابطة العالم الإسلامي، الهجوم الإرهابي الذي وقع في وسط العاصمة البريطانية لندن، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.
وأكد معالي أمين عام الرابطة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى مجدداً على موقف الرابطة الثابت من الإرهاب وأهله، وأن مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف أناساً أبرياء وأنفساً معصومة وتسعى إلى زعزعة الأمن وبث الرعب في المجتمعات الآمنة لا تمت للإسلام بصلة وتتعارض مع كل القيم والمبادئ الإنسانية.
وأوضح أن العمليتين الإجراميتين في لندن تؤكدان مدى الوحشية التي تنتهجها تنظيمات الإرهاب والتطرف.
وأعرب معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي باسم الرابطة عن خالص التعازي للحكومة والشعب البريطاني وإلى ذوي الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

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