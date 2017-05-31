 إدراج “أرامكو” في بورصة نيويورك بجانب السوق السعودي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

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إدراج “أرامكو” في بورصة نيويورك بجانب السوق السعودي

إدراج “أرامكو” في بورصة نيويورك بجانب السوق السعودي
المناطق _وكالات

ذكرت صحيفة “فاينايشال تايمز” البريطانية، أن وثائق رسمية اطلعت عليها، أظهرت أن إدراج “أرامكو السعودية” في بورصة نيويورك بجانب سوق الأسهم السعودية “تداول” هو الخيار المفضل للشركة.
ونقلت رويترز عن الصحيفة أن الوثائق تشير إلى أن الإدراج في الفئة الممتازة ببورصة لندن بجانب البورصة السعودية يحتل المركز الثاني بين الخيارات المفضلة يليه الإدراج في الفئة العادية في بورصة لندن.
وذكرت أن مستشارا قانونيا (لم تفصح عنه) ألمح إلى أن بورصة لندن هي الآن الأوفر حظا لإدراج أرامكو السعودية.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر قولها أن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يرغب بإدراج أرامكو السعودية في بورصة نيويورك.

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