 نقل 8 ملايين معتمر ومصل خلال الأيام التسعة الأولى من رمضان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

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نقل 8 ملايين معتمر ومصل خلال الأيام التسعة الأولى من رمضان

نقل 8 ملايين معتمر ومصل خلال الأيام التسعة الأولى من رمضان
المناطق _مكة المكرمة
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أنَّ عدد الركاب الذين قدموا من وإلى المسجد الحرام خلال التسعة الأيام الأولى من شهر رمضان الحالي بلغ نحو أكثر من 8 ملايين راكب نقلتهم قرابة 30  ألف مركبة.
وبحسب بيان صحافي فقد تم رصد زيادة ملحوظة في أعداد المركبات والركاب للفترة ذاتها من رمضان العام الماضي، إذ بلغ عدد المركبات التي نقلتهم في العام 1437 نحو 22  ألف مركبة، وعدد الركاب قرابة 5.3 ملايين راكب، بارتفاع 33 % في المركبات و50 % من حيث عدد الركاب.
وأضاف البيان: “إنَّ خطة النقل التي اعتمدها ويتابعها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، أثمرت بعد توفيق الله وتضافر جهود القطاعات الحكومية المشاركة عن نجاح استراتيجياتها كافة في نقل الركاب من وإلى المسجد الحرام خلال الفترة الماضية.
وأشار البيان إلى أنَّ خطة النقل التي تهدف لنقل الحجاج أقرّت ترتيبات وإجراءات نقل المصلين والمعتمرين من وإلى المسجد الحرام، إذ تم توزيع كثافة النقل العام وحركة الحشود على جميع الاتجاهات الجغرافية للساحات، إلى جانب تخصيص ممرات للمشاة مظللة ومفصولة عن حركة المركبات، واستثمار جميع محطات النقل العام المتاحة، لتنفيذ الخطة التي تستهدف نقل 35 مليون راكب من وإلى المسجد الحرام طيلة أيام رمضان.

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