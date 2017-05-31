سفارة المملكة بلندن تؤكد سلامة المواطنين السعوديين عقب هجمات لندن الإرهابية

أكّدت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة سلامة جميع المواطنين والطلبة السعوديين المتواجدين في العاصمة البريطانية عقب الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها لندن الليلة الماضية وأدّت إلى مقتل وإصابة العشرات .

وأهابت السفارة في بيان لها اليوم بالمواطنين السعوديين بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بتعليمات الشرطة البريطانية.

وطالبت المواطنين في حال حدوث طارئ -لا سمح الله- إلى الاتصال بالسفارة على الأرقام :

00442079173000

00447947253753

00447946779614