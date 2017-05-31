 سفارة المملكة بلندن تؤكد سلامة المواطنين السعوديين عقب هجمات لندن الإرهابية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 9 رمضان 1438 هجريا, الموافق 4 يونيو 2017 ميلاديا

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سفارة المملكة بلندن تؤكد سلامة المواطنين السعوديين عقب هجمات لندن الإرهابية

سفارة المملكة بلندن تؤكد سلامة المواطنين السعوديين عقب هجمات لندن الإرهابية
المناطق _واس

أكّدت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة سلامة جميع المواطنين والطلبة السعوديين المتواجدين في العاصمة البريطانية عقب الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها لندن الليلة الماضية وأدّت إلى مقتل وإصابة العشرات .
وأهابت السفارة في بيان لها اليوم بالمواطنين السعوديين بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بتعليمات الشرطة البريطانية.
وطالبت المواطنين في حال حدوث طارئ -لا سمح الله- إلى الاتصال بالسفارة على الأرقام :
00442079173000
00447947253753
00447946779614

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