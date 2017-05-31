وزير الاعلام يوجه بإنشاء مركز إعلامي متكامل بجازان

وجه معالي وزير الثقافة والإعلام د.عوّاد العواد خلال زيارته اليوم مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي إلى الحد الجنوبي بجازان بإنشاء مركز إعلامي متكامل ودائم بمنطقة جازان يكون مقره بالمركز الثقافي بمدينة جيزان وكذلك تجهيزه بكافة الاحتياجات والإمكانات الفنية للقيام بعمله لخدمة الإعلام والإعلاميين وكافة وسائل الأعلام بالمنطقة وخارجها لإيصال المعلومة والخبر على أكمل وجه وبأسرع وقت ممكن.

واوضح مدير المركز الثقافي بمنطقة جازان الأستاذ عبدالله الفيفي بأن مقر المركز الإعلامي سيكون بمبنى المركز الثقافي الجديد والذي انشئ مؤخرا في المنطقة واضاف ان معالي الوزير وجه بتجهيز المركز الإعلامي بكافة المتطلبات والإمكانات الحديثة التي تسهل من عمل المركز في تقديم كافة التسهيلات التي يحتاجها الإعلاميين في مختلف وسائل الاعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية

وقال الفيفي بأن المركز سيكون محطة هامة لخدمة كافة الأعلاميين سواء من داخل وخارج المنطقة والزوار والوفود الإعلامية وكافة ووسائل الأعلام المختلفة المحلية والإقليمية لتقديم خدمات إعلامية على أعلى المستويات.

وكان معالي وزير الثقافة والأعلام الدكتور العواد قد وصل إلى منطقة جازان اليوم بصحبة عددا من رؤساء التحرير بالصحف المحلية والإلكترونية والكتاب حيث قام معاليه بزيارة للقوات المرابطة والجنود بالحد الجنوبي شاهد خلالها الاستعدادات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لكافة القوات المسلحة من معدات وآليات متطورة.

كما شارك معالي وزير الثقافة والأعلام ورؤساء الصحف والاعلاميين كافة الجنود المرابطين بإفطارهم الرمضاني ناقلا لهم التهنئة بحلول شهر المبارك ، سائلا الله عزوجل أن ينصرهم ويحفظ وطننا وأمننا من كيد الحاقدين.