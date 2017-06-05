الفيصل:يقدم التعازي هاتفيا لأسرة الشيخ باعشن

قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في اتصال هاتفي، التعازي لأبناء إمام مسجد الخير في حي الكندرة بجدة الشيخ محمد باعشن يرحمه الله.

وسأل الأمير خالد الفيصل الله سبحانه الرحمة للفقيد ولذويه الصبر والسلوان.

وكان الشيخ باعشن توفي اليوم الأحد دهسا أثناء ذهابه لإمامة المصلين لصلاة الفجر.