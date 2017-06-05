 الفيصل:يقدم التعازي هاتفيا لأسرة الشيخ باعشن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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الفيصل:يقدم التعازي هاتفيا لأسرة الشيخ باعشن

الفيصل:يقدم التعازي هاتفيا لأسرة الشيخ باعشن
المناطق _مكة المكرمة

قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل،  في اتصال هاتفي،  التعازي لأبناء إمام مسجد الخير في حي الكندرة بجدة الشيخ محمد باعشن يرحمه الله.
وسأل الأمير خالد الفيصل الله سبحانه الرحمة للفقيد ولذويه الصبر والسلوان.
وكان الشيخ باعشن توفي اليوم الأحد دهسا أثناء ذهابه لإمامة المصلين لصلاة الفجر.

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