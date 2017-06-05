تجمع الإفطار يعيد شريط الذكريات بدار المسنين بجازان

أعاد نزلاء دار المسنين بجازان خلال تجمّع الإفطار الذي جمعهم اليوم بالدار، شريط ذكرياتهم، وتبادلوا قصص وروايات ماضيهم، بحضور قيادات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان.

وتبادل المسنون الحديث عن ذكريات الماضي وعادات الإفطار والأحاديث الطريفة، وتَطَرّقوا إلى عادات الإفطار القديمة وقصص وأحداث رمضانات سابقة عاشوها، وكذلك عُرضت الفقرات التي نظمتها الدار للترويح عنهم.

وأبدى المسنون سعادتهم بما شاهدوه ولمسوه من قُرب قيادات الشؤون الاجتماعية منهم ومن متطلباتهم .

وأكد مدير عام التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان أحمد بن محمد القنفذي على هامش الإفطار، أن دار الرعاية الاجتماعية “المسنين” تحظى باهتمام ومتابعة؛ مؤكداً أن تجمّع الإفطار كان له أثر بالغ في نفوس المسنين، بعدما عانوا كثيراً في حياتهم؛ لافتاً إلى أن الدار تقدم للمسنين سبل الراحة كافة، وتسعى جاهدة لسدّ احتياجاتهم ومطالبهم دائماً.