 ترامب يعدد للأمريكيين فوائد زيارته للمملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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ترامب يعدد للأمريكيين فوائد زيارته للمملكة

ترامب يعدد للأمريكيين فوائد زيارته للمملكة
المناطق _واشنطن

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف في المنطقة، مشيرًا إلى أهمية مركز مكافحة التطرف الذي افتتحته المملكة للمنطقة بأثرها، وذلك في خطابه الأسبوعي للشعب الأمريكي.

ووصف ترامب زياراته التي بدأها بالمملكة العربية السعودية، وشملت إيطاليا والفاتيكان، بأنها تكللت بـ”نجاح غير مسبوق”، وفقًا لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية، الأحد (4 يونيو2017).

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي إنه هو الذي جعل أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” ينفقون أكثر على الدفاع، مضيفًا أنه مسؤول عن دفع 28 عضوًا من التحالف العسكري “لبذل المزيد من الجهد، ودفع نصيبهم العادل” لمحاربة الإرهاب خلال زيارته لاجتماع بروكسل.

وقال في خطابه، إن من بين الـ28 عضوًا في التحالف العسكري، هناك خمس دول فقط تفي بالتعهدات المالية بإنفاق 4% من إجمالي الناتج المحلي على الجيش والدفاع، مشيرًا إلى أنه ليس من العدل أن تتحمل الولايات المتحدة العبء الأكبر في هذا التحالف

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