 سمو ولي العهد يرأس الاجتماع السنوي الرابع والعشرين لأصحاب السمو أمراء المناطق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 10 رمضان 1438 هجريا, الموافق 5 يونيو 2017 ميلاديا

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سمو ولي العهد يرأس الاجتماع السنوي الرابع والعشرين لأصحاب السمو أمراء المناطق

سمو ولي العهد يرأس الاجتماع السنوي الرابع والعشرين لأصحاب السمو أمراء المناطق
المناطق _واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – رعاه الله – على تيسير وتسهيل أمور المواطنين والمقيمين أينما كانوا في إمارات المناطق المختلفة .
وقال سمو ولي العهد :” إن خادم الحرمين الشريفين يوجهنا دائماً بتسخير جميع الإمكانيات لتعزيز الأمن وتحقيق التنمية الشاملة وخدمة مصلحة الوطن والمواطن ” .
جاء ذلك في كلمة لسمو ولي العهد خلال رئاسته مساء الْيَوْمَ في جدة الاجتماع السنوي الرابع والعشرين لأصحاب السمو أمراء المناطق .
ورحب سمو ولي العهد في مستهل الاجتماع بأصحاب السمو الأمراء وأصحاب السمو أمراء المناطق الذين صدرت أوامر خادم الحرمين الشريفين مؤخراً بتعيينهم أمراء للمناطق ، ونقل سموه للجميع تحيات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – .
وثمن سمو ولي العهد الجهود التي بذلها أصحاب السمو الأمراء أمراء المناطق السابقين طيلة فترة عملهم .
وجرى خلال الاجتماع بحث وتدارس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تمحورت حول الظواهر السلبية في المجتمع السعودي وسبل معالجتها واستخدام التقنية الحديثة في الوقاية من الجريمة ومكافحتها والاستغلال الأمثل للمزايا النسبية لكل منطقة لتنويع القاعدة الإنتاجية ومصادر الدخل.
واستعرض المجتمعون تقريراً عما تم تنفيذه من توصيات الاجتماعات السنوية السابقة ، كما اطلعوا على تقرير سير العمل في برنامج ‏الملك عبدالله لتطوير العمل في إمارات المناطق “ريادة” الذي كان أحد أهم محاوره التحول إلى المسار الإلكتروني وتدشين الخدمات الإلكترونية بإمارات المناطق من قبل أصحاب السمو أمراء المناطق خلال الفترة الماضية.
وفي ختام الاجتماع توصل أمراء المناطق إلى عدد من القرارات والتوصيات التي تم رفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين في إطار تقرير متكامل عن أعمال ونتائج هذا الاجتماع.

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